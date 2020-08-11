EDİRNE Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı(2)

KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Şüphelilerin otomobillerini bırakıp, koşarak kaçtıkları ve polisin de peşinden yakalamak için koştukları anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yaşanan kovalamaca sırasında bir polisin belindeki tabancayı çıkarıp, şüphelileri öyle kovaladığı yer aldı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.