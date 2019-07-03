Son Dakika Haberleri: EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika Güncel Haber

EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi

28 dakika önce

EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi(Tür: Yurt)

EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi
(Tür: Yurt)
EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
Türkiye, Sarar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ODTÜ'lü Japon Ülkücü, Türk milliyetçiliğini anlattı Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EDİRNE Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]