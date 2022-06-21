Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi

21.06.2022 12:13

Edirne Sarayı'na açılan tarihi Fatih Köprüsü'nün gözlerini tıkayan kütükler AFAD tarafından çıkarıldı.

Edirne Sarayı'na açılan tarihi Fatih Köprüsü'nün gözlerini tıkayan kütükler AFAD tarafından çıkarıldı.

Tunca Nehri üzerindeki tarihi taş köprünün gözleri yıkılan ağaçların sürüklenmesiyle tıkandı.

Su akışını engelleyen kütükler ve ağaç parçalarının kaldırılması için AFAD'dan yardım istendi.

Halat ve merdiven yardımıyla gözlere ulaşan AFAD personeli kütükleri elektrikli testereyle küçük parçalara ayırdı.

Ardından Osmanlı'nın ilk devlet saray olan Edirne Sarayı ile Sarayiçi Adası'na bağlantıyı sağlayan köprünün gözleri ağaç parçalarından temizlendi, suyun akışı normale döndü.

YORUMLAR
500
Bitlis Deresi'nin üzerindeki yapıların yıkılmasıyla 8 tarihi köprü ortaya çıktı (1) Bitlis Deresi'nin üzerindeki yapıların yıkılmasıyla 8 tarihi köprü ortaya çıktı (1) Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement