Edirne Sarayı'ndaki caminin kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika

Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Yeni Sarayı'ndaki (Sarayı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında cami kalıntılarına ulaşıldı.

Temeli 2. Murat döneminde 1450'de atılan sarayda kazı çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla sarayın gün yüzüne çıkarılarak ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, AA muhabirine, 2021 sezonu kazılarının sürdüğünü söyledi.

Ağustos ayında özellikle Cihannüma çevresinde çalıştıklarını belirten Kurtişoğlu, Cihannüma Kasrı çalışanlarının namaz kılabilmeleri için inşa edilmiş Enderun camisinin kalıntılarına ulaştıklarını ifade etti.

Cami kalıntısındaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurtişoğlu, "Yaptığımız kazı sonucunda Enderun camisinin duvarlarının temel hizasına kadar yok olduğunu, temelin üzerine de sonradan muhdes (sonradan yapılmış) duvarların inşa edildiğini gördük. Yani farklı fonksiyonda yeni bir alan oluşturulmuş. Net olarak tarihini bilemiyoruz fakat Osmanlı dönemi olmadığı kesin." dedi.

Kurtişoğlu, caminin sınırlarını belirleyebilecek ölçüde temel duvarlarının ortaya çıkmaya başladığını, alandaki çalışmaları tamamladıklarında yapının ölçeği konusunda fikir sahibi olacaklarını aktardı.

Çalışmaların Silahtarağa Dairesi'ne doğru devam ettiğini dile getiren Kurtişoğlu, "Padişaha en yakın olan korumalar ve silahtarağanın konakladığı dairesi de caminin sağ tarafında yer alıyor. Onunla ilgili kazı çalışmamız henüz başlamadığı için ölçeğini ve yerinin net olarak nerede olduğunu bilmiyoruz ama bulunduğu alanla ilgili fikrimiz var. Kazdığımız zaman ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Kurtişoğlu, daireyle ilgili kazıların bu sezon tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Kazılarda birçok buluntunun ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Kurtişoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzeydeki kazılarda Enderun camisinin mihrabına ilişkin minik alçı parçalar çıktı ama çok fazla veriye ulaşamadık çünkü tahribat üst düzeyde. Yine askerlere ait çoraplardan tutun da düğme parçalarına kadar buluntu geldi son döneme ait. Duvar çinileri, seramik parçaları ve sikkeler de küçük buluntularımız arasında yer alıyor. Bu haftaki açmalarımızda bol miktarda kemik de ortaya çıktı. Silahtarağa Dairesi'nin olabileceğini düşündüğümüz temellere ait ahşap hatıllar (bir tür kiriş) ortaya çıktı. Temizliğine yeni başladık. Net bir şey söylemem şu an için çok zor. Burası Cumhuriyet döneminde de askeriye tarafından kullanılmış, çıkan parçalar onunla ilintili. Temizliği tamamlandıktan ve çizimleri de yapıldıktan sonra net bir şekilde ortaya çıkacaktır."