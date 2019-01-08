Edirne Saros Körfezi, Kar Yağışı Sonrası Beyaza Büründü

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünerek adeta görsel şölen sunuyor.

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünerek adeta görsel şölen sunuyor. Trakya Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yamaç Paraşütü ve Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya, beyaz örtüye bürünen sahili havadan görüntüledi. Özkaya, sıfırın altında 3 derecede yaklaşık 250 metre yükseklikte 1 saat süren paramotor uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı ile sahil şeridinin beyaza büründüğünü ve eşsiz bir görsellik sunduğunu söyledi.

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