Son Dakika Haberleri: Edirne saros körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi
Son Dakika Güncel Edirne saros körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Edirne saros körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

6 saat önce

EDİRNE Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi.

EDİRNE Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Edirne saros körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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