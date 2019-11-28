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Edirne saros körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi
6 saat önce
EDİRNE Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
EDİRNE Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi
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