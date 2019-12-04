Son Dakika Haberleri: Edirne sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltı
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Edirne sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltı

6 saat önce

Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltıEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin Uzunköprü ve Muğla'daki üreticilerden, 3 milyon TL sebze-meyve alıp, parasını ödemediğini, sattıkları ürünlerden elde edilen parayla da tefecilik yaptığını belirledi. Jandarma, çete üyeleri ile adreslerini tespit edip, 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 8 çete üyesi yakalanarak, gözaltına aldı. Çetenin, para verdikleri kişilerden alacaklarını tehdit ya da şiddet kullanarak, tahsil ettikleri de belirlendi.

Operasyon kapsamında 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 15 mermi, 10 boş senet, 6 alacak- verecek çizelgesi, 3 milyon lira değerinde 5 çek, 8 senet ve 45 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.

Edirne sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltı

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
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