Edirne şehir girişlerindeki tanıtıcı tabelalar ilgi görüyor - Son Dakika

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne Valiliğince şehir girişlerine konulan ve kente özgü değerlerin yansıtıldığı tanıtım tabelalarının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini bildirdi.

Dinar, yaptığı yazılı açıklamada, kent girişine konulan tabelaların Edirne'nin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Edirne'yi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Dinar, şunları kaydetti:

"Güzel Edirne'miz tarihi, kültürü, el sanatları, doğal güzelliklerinin yanında gastronomisi ile de Türkiye'de en çok ziyaret edilen şehirlerin başında gelmektedir. Çok kısa süre önce yaptırılan tanıtıcı ve hatırlatıcı tabelalar sayesinde yurt dışından ve yurt içinden gelip Edirne'mizden transit geçen turistlerin şehir merkezine daha çok gireceğine ve ileride Edirne ekonomisinde hissedilir derecede katkı sağlayacağı düşüncesiyle Valimiz Ekrem Canalp beyefendiye ve emeği geçen herkese bir ciğerci esnafı olarak teşekkürlerimi sunuyorum."

Dinar, kentin turizm potansiyelini artırmak için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.