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"Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı" hizmet binası açıldı - Son Dakika

"Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı" hizmet binası açıldı

25.06.2021 13:27

Meriç Nehri'nden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirle ihtiyaçları karşılanacak Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının hizmet binası açıldı.

Meriç Nehri'nden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirle ihtiyaçları karşılanacak Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının hizmet binası açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Horozlu Bayırı Sokak'taki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının ana omurgasının sosyal yardımlar olacağını ancak burada kadın girişimciliğinin yanı sıra çevre ve afet bilinci eğitimlerinin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Vakıfların devamlılığının sağlanması için mutlaka "akarlı (gelirli)" kurulduklarını ifade eden Canalp, "Vakfımızın ihtiyaçlarını karşılayacak gelir çok özel bir yerden gelecek. 3 Nehir 1 Şehir Projesi yani Meriç Nehri bu vakfın akarı olacak." dedi.

Proje kapsamında Meriç Nehri üzerine inşa edilecek 14 arşimet tribününden elektrik üretileceğini anımsatan Vali Canalp, şöyle devam etti:

"3 Nehir 1 Şehir Projesi kapsamında kurulacak elektrik üretecek tribünler, bu projenin finansman kredisini 6 yılda ödeyecek. 6 yıl boyunca 14 tribünden 1'i Vakfa, 13'ü ise proje finansmanı için dönecek. Finansman kredisinin ödenmesi sonrası tribünlerin tamamı yani 14 arşimet tribünü Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına gelir sağlamak için elektrik üretecek, Vakfın akarı olacak. Meriç Nehri, dönüştürmüş olacağı kaynağı Şehir Gönüllüleri Vakfıyla, Edirne'nin en garibine, gurabasına, fakirine, fukarasına akıtmış olacak."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Vakfa gelir sağlayacak 3 Şehir 1 Nehir Projesi'nin hayata geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Edirne'nin vakıf kültürüne en çok sahip çıkan illerin başında geldiğini vurgulayan Aksal, "Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ile Vakıf kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz. Edirne, vakıf kültürüne en çok sahip olduğumuz illerden biri. Onu Edirne'de yaşatacak olmaktan da kadınlarımızın bu işin bir parçası olmasından da bir kadın olarak çok mutluyum." dedi.

Konuşmaların ardından Vakıf binasının açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan katılımcılara binayı gezdirerek bilgi verdi.

Törene, vali yardımcıları, kaymakamlar, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı hizmet binası açıldı
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı hizmet binası açıldı
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı hizmet binası açıldı
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı hizmet binası açıldı
Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı hizmet binası açıldı

Ekrem Canalp, Meriç Nehri, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı' hizmet binası açıldı - Son Dakika


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