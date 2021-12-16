Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı kitap bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı eğitime destek amacıyla kitap bağışı kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılmamış, her seviye sınavlara hazırlık ve derslere yardımcı kitapları bulunanların Edirne Şehit Aileleri Kütüphanesine bağışta bulunmaları istendi.

Açıklamada "Şehit Aileleri Derneği Kütüphanesi'ne bir cilt de sizden olsun öğrenciler bol bol soru çözsün, Edirne'nin eğitimine bir destekte bizden olsun" denildi.