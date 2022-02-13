Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nda "doğa" konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nda "doğa" konulu toplantı gerçekleşti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası'nın (Toç Bir-Sen) Edirne Şubesi yönetim kadrosu ve kadın kolları komisyonu üyeleri ile vakıf temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda Edirne'nin doğası ve ormanları, yeşilin korunması ve yaygınlaştırılması, kooperatif gıda ürünlerinin tahlil, analiz ve raporlanması, gıda üretiminde kontrol mekanizmaları ve standardizasyon gibi konular ele alındı.

Toç Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Nazan Türkarslan, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na destek olacaklarını kaydetti.