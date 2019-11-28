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Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı
6 saat önce
EDİRNE Şehit Uzman Çavuş Keskin'in eşinin Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:24 Kaynak: DHA
EDİRNE Şehit Uzman Çavuş Keskin'in eşinin Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı
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