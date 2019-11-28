Son Dakika Haberleri: Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı
Son Dakika Güncel Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı - Son Dakika

Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı

6 saat önce

EDİRNE Şehit Uzman Çavuş Keskin'in eşinin Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı.

EDİRNE Şehit Uzman Çavuş Keskin'in eşinin Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı

Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı

Keskin, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:53:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne şehit uzman çavuş keskin'in eşinin edirne'deki evine türk bayrakları asıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]