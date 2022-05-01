Edirne Şehitliği'ne Arife Günü'nde ziyaretçi akını - Son Dakika

ŞEHİT aileleri, arife günü Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kaybettikleri yakınlarının kabrine su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

"BELKİ GELİR DİYE SOFRAYA 3 TABAK KOYUYORUZ"

Şehit İbrahim Ceylan'ın babası Nihat Ceylan "2005'te şehit oldu oğlum. Hakkari Şemdinli'de şehit oldu. Onsuz bayram geçer mi? Biz 2 kişi yaşıyoruz. Sofraya 3 tabak koyuyoruz, belki gelir diye" dedi. Şehit Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz "İçimizdeki acıdan dolayı buna bayram denemez. Yine de oğlumuzun yanına geldik. 2007'de şehit oldu ama acımız hala aynı. Bolu'da görev yapıyordu, bayramlarda gelirdi. Annesini, babasını, herkesi mutlu etmek için kendinden feda ederdi. Bir okula benim oğlumun adını verdiler, bina eski diye okulu yıktılar. İsmini değiştirdiler, bu da ayrı bir acı. Buraya gelince bir anne olarak, evladının acısını her zaman içinde yaşıyorsun. Buraya gelip de yan yana olunca beraber hissediyorum" diye konuştu.

"EN ACI ŞEYİN EVLAT ACISI OLDUĞU SÖYLENİR, HAKİKATEN DE ÖYLE"

Şehit Cevher Karaer'in babası Mehmet Karaer "Biz her hafta geliyoruz, vazife edindik. Bugün de arife olduğu için geldik, yarın da geleceğiz. Bizim uğrak yerimiz burası. Şırnak'ta jandarma erdi. Sahaya havan düşmüş. Havanı taşırken, bir başka havan daha düşmüş. Bu sefer oğluma da şarapnel isabet etmiş. En acı şeyin evlat acısı olduğu söylenir, hakikaten de öyle" dedi.