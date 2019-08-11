Son Dakika Haberleri: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ'NDE BAYRAM COŞKUSU
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EDİRNE SELİMİYE CAMİİ'NDE BAYRAM COŞKUSU

1 saat önce

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı.

Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Yaklaşık 10 bin kişilik caminin içi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.
Edirneliler, Kurbay Bayramı namazında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın, Ustalık eserimö dediği Selimiye Camii'ne akın etti. Namazdan önce Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşlara vaaz verdi. Yaklaşık 10 bin kişilik camii tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını camii avlusunda kıldı.
Tarihi camiide bayram namazı sonrası ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayramlaşmaya katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
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