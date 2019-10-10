Edirne selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu
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Selimiye Camii'nde sabah namazında 'Fetih Suresi' okunduTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
Selimiye Camii'nde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.
TSK'nın Fırat'ın doğusunda PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Edirne'deki camilerde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu. Ardından harekata katılan askerler için dua edildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde de 'Fetih Suresi' okunup, askerler için dua yapıldı.
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