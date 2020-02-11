Edirne selimiye camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler - Son Dakika
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Edirne selimiye camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler

6 saat önce

Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına zarar verdilerEDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına bazı ziyaretçiler tarafından yazılar ve çeşitli karalamalar yapıldı.

Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına bazı ziyaretçiler tarafından yazılar ve çeşitli karalamalar yapıldı. Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği camide yaşanan olay üzerine, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri karalama yapılan kapıları onarmak üzere atölyeye götürdü.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipler, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü. Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti.

Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, "Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Biliyorsunuz bir ahşap atölyemiz mevcut Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Ustalarımız geldiler kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.

'TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTTIRMALIYIZ'

Bu gibi durumlara karşı tarih ve kültüre konusunda toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini söyleyen Güneren, "Burada toplumsal bilincin arttırılması lazım. Bu ve benzeri konular istediğimiz konular değil. Malumunuz bu değerler hepimizin kültürel değerleri. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bazen böyle istenmeyen olaylar olabiliyor ama gerekli tedbiri de almaya çalışıyoruzö diye konuştu.

Ekipler, camide zarar verilen pencere kapılarını, onarmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ahşap atölyelerine götürdü.

Edirne selimiye camii'nin tarihi kapılarına zarar verdiler

Selimiye Camii, Mimar Sinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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