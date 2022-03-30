EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI - Son Dakika
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EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI

30.03.2022 23:34

RAMAZAN ayının simgelerinden mahya, Selimiye Camisi'ne asıldı.

RAMAZAN ayının simgelerinden mahya, Selimiye Camisi'ne asıldı. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahya ile ilgili konuşan İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, "Sahip olduğumuz imanın ve değerlerin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahyayla birlikte inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecektir" dedi.

Her yıl ramazan ayında, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerdeki büyük camilerde yaşatılan 'mahya' geleneği, bu yıl da sürdürülüyor. İstanbul Vakıflar 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde hazırlanan 'İman En Büyük Nimettir' yazılı mahya da Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına işlenmeye başlandı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, ramazanın ilk 15 günü asılı kalacak mesajın çok önemli olduğunu söyledi.

'BU MAHYAYLA ZİHİNLERİMİZE DAHA İYİ İŞLENECEK'

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazan temasını 'Ramazan ve Doğruluk' olarak belirlediğini söyleyen Özsoy, "Bir ramazan geleneği olarak bu mahyalar, her sene önemli camilerimizde asılmakta. Bu sene de Selimiye Camimiz'de asılıyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ramazan ayı ile ilgili teması 'Ramazan ve Doğruluk', inşallah bu ramazanda doğruluk konusu üzerinde çokça durmaya gayret edeceğiz. Selimiye'deki mahyada 'İman En Büyük Nimettir' teması işlenecek. Sahip olduğumuz imanın ve değerlerin nimet olduğunu biliyoruz ama bu mahyayla birlikte inşallah zihinlerimize daha da iyi işlenecektir" dedi.

'İBADET İÇİN AYRILAN YERDE CEMAATLE TERAVİH KILINACAK'

Bu yıl restorasyonda olan Selimiye Camisi'nde, ibadet için ayrılan alanda teravih namazının cemaatle kılınabileceğini belirten Özsoy, "İnşallah bu yıl ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanı'mız Prof. Doktor Ali Erbaş hocamızın talimatları doğrultusunda, bu yıl hep birlikte tüm Türkiye'mizin bütün camilerinde ve Edirne'de aynı zamanda Selimiye Camimiz'de teravih namazları cemaatle birlikte eda edilecektir. Biz de Edirne İl Müftülüğü olarak tüm personelimizle birlikte bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Biliyorsunuz; camimizin tamamı ibadete açık değil. Belli bir kısım şu an nasıl ibadete açık? Burası teravih için de aynı şekilde açık olacak ve cemaate hazır halde bulunacak. Burada yaklaşık 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek" diye konuştu.

EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI
EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI
EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI

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Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası Selimiye Camisi'ne 'İman En Büyük Nimettir' mahyası Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek Restorasyonu süren Selimiye'de 300 kişi bir arada teravih namazı kılabilecek

Adem Özsoy, Ramazan, Edirne, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI - Son Dakika
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