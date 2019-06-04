EDİRNE Selimiye'de bayram çoşkusu
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Selimiye'de bayram çoşkusuEdirne'de Ramazan Bayramı nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'nde bayram coşkusu yaşandı.
Selimiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
'de bayram çoşkusu Edirne
'de Ramazan Bayramı
nedeniyle Mimar Sinan
'ın ustalık eseri Selimiye Cami
'nde bayram coşkusu yaşandı.
Ramazan Bayramı nedeniyle Edirneliler bayram namazlarında Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
ve Edirne Valisi Ekrem Canalp
, namaz sonrası vatandaşla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.
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