Edirne sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı - Son Dakika

Edirne sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı

6 saat önce

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttıHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçı tezgahlarında da azalınca fiyatı 30 liraya çıktı.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçı tezgahlarında da azalınca fiyatı 30 liraya çıktı.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalarla birlikte daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçıları da üzerken tezgahlardaki fiyatı 30 lirayı buldu. Hamsinin yanında fiyatı artan bir diğer balık ise ithal somon oldu. Bir hafta öncesine kadar 45 liradan alıcı bulan somonun kilosu tezgahlarda 70 liraya çıktı.

Edirne Balıkpazarı esnafından Feridun Biztiren, denizlerde balığın az olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirterek, Şu anda hamsinin kasası 300 lira. Doğal olarak tezgaha geldi mi fiyatı 30 lirayı buluyor. Aynı zamanda somon da öyle. İthal olduğu için şu anda fiyatı 70 lira. Balıklar azaldıkça balıkların alış fiyatları da yükseliyor, otomatikman biz de fiyata yansıtmak zorunda kalıyoruz dedi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de fiyatlarda etkisi olduğunu belirten Biztiren, Şu anda havalar sıcak, o nedenle balık çıkmıyor denizden. Aralık ayının ortasındayız ama 18 derece sıcaklık var. Bu zamanda bu balık nerede diye soruyoruz işte. Sanıyorum derinlerde, daha soğuk sulara kaçtı diye konuştu.

'HAVALAR SOĞURSA BALIK DA BOLLAŞIR'

Balık pazarı esnafından Hamza Köksoy, fiyatlardan kendilerinin de müşterinin de memnun olmadığını söyledi. Köksoy, Denizden çok az çıktığı için hamsinin fiyatı şu anda yükseldi. Geçen hafta 10 liraya hamsi sattık. Ama bu hafta çok az çıktı, o nedenle de biz de yüksek fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Biz de memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Müşteri de memnun olmayınca satışlar düşüyor. Havalar soğursa balık daha fazla çıkacak gibi duruyor diye konuştu.

Balığın neredeyse etle aynı fiyata geldiğini söyleyen vatandaşlardan Emre Değirmenci, Balık fiyatları yüksek. Bu fiyatta balık almak çok zor. Etten bile pahalı neredeyse. Ama yiyeceğiz yapacak bir şey yok, alacağız dedi.

Edirne sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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