Edirne silahlı yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne silahlı yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar - Son Dakika

Edirne silahlı yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

6 saat önce

EDİRNE Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar.

EDİRNE Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

Edirne silahlı yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
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