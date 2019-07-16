Son Dakika Haberleri: Edirne sınır kapılarından 3 günde 140 bine yakın gurbetçi giriş yaptı
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Edirne sınır kapılarından 3 günde 140 bine yakın gurbetçi giriş yaptı

3 saat önce

BU tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu.

Edirne sınır kapılarından 3 günde 140 bine yakın gurbetçi giriş yaptı, System.String[]
BU tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu. Sınır kapısına takviye olarak görevlendirilen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Şube Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule'de 10 peronda pasaport kontrolü ve araç tescil işlemleriyle giriş yapanların kayıtlarını gerçekleştiriyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:02 
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