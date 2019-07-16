Edirne sınır kapılarından 3 günde 140 bine yakın gurbetçi giriş yaptı
3 saat önce
BU tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu.
BU tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu. Sınır kapısına takviye olarak görevlendirilen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
Kapıkule Şube Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule'de 10 peronda pasaport kontrolü ve araç tescil işlemleriyle giriş yapanların kayıtlarını gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:02
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