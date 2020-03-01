Edirne-sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar - Son Dakika

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Edirne-sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar
6 saat önce
Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
EDİRNE-Sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar
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