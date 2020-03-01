Edirne sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar - Son Dakika

Edirne sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar

17 dakika önce

AVRUPA ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

AVRUPA ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bekleyişleri sürüyor. Soğuk havada bekleyen çocuklara İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ayakkabı dağıtımı yapıldı. Yeni ayakkabıları alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava da göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuktan en çok etkilenen çocuklara ise İHH tarafından ayakkabı dağıtıldı. Yeni ayakkabılarını alan cocuklar büyük mutluluk yaşarken, sevinçelirini birbirlerine sarılarak yaşadılar. Bu arada bazı vatandaşlar da çocuklara süt dağıtımında bulundu.

Edirne sınırda bekleyen göçmen çocuklara ayakkabı ve süt dağıttılar

İnsani Yardım Vakfı, Avrupa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:21 Kaynak: DHA
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