Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3 - Son Dakika

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Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3
6 saat önce
EDİRNE Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
EDİRNE Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3
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