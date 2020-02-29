Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3 - Son Dakika

Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3

6 saat önce

EDİRNE Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3.

EDİRNE Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3

Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor-3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
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