Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor - Son Dakika
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Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

6 saat önce

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyorSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyanlar, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye dün başlattıkları akın sürüyor.

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısının ardından Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyanlar, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye dün başlattıkları akın sürüyor. Sınırı kapatan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluk oluştururken, Yunan askerleri sınırda bekleyen göçmenlere zaman zaman gaz bombası ile dağıtmaya çalışırken, göçmenler de askerlere taş atarak karşılık veriyor.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'ye başlayan göçmen akını her saat artarak devam ediyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk oluşturuyor. Dün Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'na yaya ve araç trafiğine kapatan Yunanlıların almadığı göçmenlerin bir kısmı tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Tampon bölgeye, dün otobüs çekerek kapatan Yunanlılar, bugün ise otobüsü kaldırıp, tel örgülerle önlem aldı.

GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE EDİYORLAR

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında Yunanistan'a geçmek için bekleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmene Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası ve atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler, kendilerine müdahale eden Yunan askerlerini taşla karşılık verdikleri görüldü. Her geçen saat kalabalığın arttığı sınırda Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlikler de yaşanıyor.

YOĞUNLUK ARTIYOR

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerin sayıları artıyor. İranlı bir göçmen, "15 Saattir yoldaydık, çok zor çok soğuk ama ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a, oradan da Edirne'ye ulaştığını dile getiren bir göçmen, "Şimdi bakacağız açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsle bir yerde bıraktılar oradan yürüyoruz. Yürümeye başlayalı 1 saat oldu" dedi.

'BURADA HAYAT ÇOK ZOR'

Ailesi ile birlikte Isparta'dan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerleyen başka bir göçmen, "Otobüsle geldik bir yere kadar, buradan sınıra doğru gidiyoruz. İnşallah açılsın kapılar ki geçelim. Burada çok zor hayat, ailemle çocuklarımla birlikte geldim. Çocuklarımın biri 4, biri 10 yaşında" diye konuştu.

Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

Türkiye, Edirne, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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