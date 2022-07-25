Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor - Son Dakika
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Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor

25.07.2022 12:58
Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yoğun dumanın hakim olduğu yangın yerinde, dağlık alanlar gözden kayboldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı anlar Edirne'nin köylerinden saniye saniye görüntülendi. Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. Çok sayıda ağacın ve bitkinin küle döndüğü kameralara yansıdı.

"YANGIN EDİRNE'NİN SINIR KÖYLERİNE DAYANDI"

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yangının köylerinin hemen yanı başında devam ettiğini söyledi. Altay, Meriç Nehri'nin genişliği nedeniyle yangının beldelerine sıçrama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. Gece alevleri görünce endişe duyduklarını anlatan Altay, ormanlık alanda bulunan çok sayıda hayvan ve bitki için de endişe duyduklarını belirtti.

"MERİÇ NEHRİ'NDE SU DEBİSİNİN YÜKSEK OLMASI YÜREKLERE SU SERPİYOR"

Belde halkından Sinan Keskin, yangının günlerdir devam ettiğini söyledi. Havanın kararmasıyla alevlerin korkutucu boyuta ulaştığını ifade eden Keskin, Meriç Nehri'nin su debisinin yüksek ve genişliğin fazla olması nedeniyle çok fazla endişe duymadıklarını söyledi.

(Mehmet Basmacı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Şener Urfa - İHA)

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor - Son Dakika
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