Son Dakika Haberleri: Edirne sınırında FETÖ operasyonu
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Edirne sınırında FETÖ operasyonu

1 saat önce

Edirne'nin sınır köylerinden Sarıcaali'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Edirne sınırında FETÖ operasyonu, System.String[]

Edirne'nin sınır köylerinden Sarıcaali'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Sarıcaali köyünde Ü.S'nin idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçtakilerden FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen F.D. ve Y.G. ile sürücü Ü.S. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü Ü.S. ve Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.D. adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:05 Kaynak: AA
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