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Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'
7 saat önce
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti.
'Umuda yolculuğa' çıkmak isteyen göçmenlerin ilk başvurduğu insan kaçakçıları ise artık kendilerini gizlemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:56
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