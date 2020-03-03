Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik' - Son Dakika Dünya

Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'

7 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.

Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik', System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti.


'Umuda yolculuğa' çıkmak isteyen göçmenlerin ilk başvurduğu insan kaçakçıları ise artık kendilerini gizlemiyor.

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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:56 
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