Edirne soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı - Son Dakika

Edirne soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı

7 saat önce

Soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındıEDİRNE'de, Yunanistan polisinin bazılarını darp edip, Türkiye'ye gönderdiği göçmenler, donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy kahvesine sığındı.

Soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı

EDİRNE'de, Yunanistan polisinin bazılarını darp edip, Türkiye'ye gönderdiği göçmenler, donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy kahvesine sığındı. Köylülerin temel ihtiyaçlarını giderdiği göçmenlerden yaralı olanlar hastanede tedavi altına alındı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından yakalandı. İddiaya göre polis, göçmenlerin bazılarını dövdükten sonra zorla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi. Gece yarısı dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren göçmenler, Yunanistan'a sınır Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalıh köyüne gelerek, köy kahvesine sığındı. Aralarında darp edilmiş 80 göçmeni gören köylüler, ısınmaları sağlayıp, giyecek ve yiyecek verdi. Köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere köyden aldı. Bu arada vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan göçmenler ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Edirne soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı

Yunanistan, Uzunköprü, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]