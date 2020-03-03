Edirne sokak müzisyenleri, şehitleri andı - Son Dakika
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Edirne sokak müzisyenleri, şehitleri andı

6 saat önce

Sokak müzisyenleri, şehitleri andıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokak müzisyenleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için şarkı söyledi.

Sokak müzisyenleri, şehitleri andı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokak müzisyenleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için şarkı söyledi. Şarkılara çevredekiler de eşlik etti.

Keşan'da lise öğrencileri Derya Alparslan, Übeyt Sesler ve Kerim Efe Aktaryıldız'dan oluşan sokak müzisyeni grubu, şehrin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi'nde Türk bayrağı açarak İdlib kentindeki hava saldırısında şehit olan askerleri şarkılarla andı. Gruba, çevrede toplananlar da eşlik etti. Şarkıların ardından İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri okundu.

Grubun solisti Derya Alparslan, şehitlerin anısına bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Şehitlerimize çok üzüldük. İçimizdeki hisleri dışarı aktarmak istedik. Şehitlerimiz için müzik yapmak istedik. Böylece içimizdeki üzüntüyü ve ateşi belirtmek istedik. Biz sokak müziği yapıyoruz. Bu kez şehitlerimiz anısına müziğimizi yapmak istedik" dedi.

Edirne sokak müzisyenleri, şehitleri andı

Suriye, Keşan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
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