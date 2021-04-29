Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala yoğunluk - Son Dakika

Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala yoğunluk
29.04.2021 14:55
EDİRNE'de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda kalabalığa neden oldu.
EDİRNE'de, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda kalabalığa neden oldu. Sosyal mesafenin unutulduğu kentte tatlıcı, kuru yemişçi ve market girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak sokak kısıtlaması öncesi Edirne'nin cadde ve sokakları kalabalıklaştı. Alışveriş için dışarı çıkanlar arasında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal edenler olduğu gözlendi. Kentte özellikle market, kuru yemişçi ve tatlı satılan dükkanların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Edirne'nin en kalabalık caddesi Saraçlar'da da kısıtlamanın başlamasına saatler kala hareketlilik gözlendi. Yiyecek satılan işletmeler ve bankaların önünde yoğunluk oluştu.
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