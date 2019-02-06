Edirne
'de, TÜBİTAK Toplum ve Bilim Daire Başkanlığınca yürütülen 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında hazırlanan "Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği" projesi uygulanacak. Edirne Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Valiliği himayesinde yürütülecek olan "Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği" projesinin sözleşmesinin Vali Ekrem Canalp
tarafından imzalandığı bildirildi.
Proje kapsamında sağlık konusunda faydalı etkinliklerin yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Proje ile bireyin temel sağlık bilgilerine sahip olması, kendi ve sorumlu olduğu bireyler ile ilgili sağlık sorumluluklarını yerine getirmesi, koruyucu önlemleri bilmesi ve uygulaması, hastalık durumunu saptayabilmesi, uygun olan hizmete erişebilmesi, tedaviyi doğru uygulaması gibi birçok alanı kapsayan toplumun Sağlık Okur Yazarlık (SOY) düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.
'Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği' Projesi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik yarışmalar, tiyatro oyunu, dans gösterilerinin yanı sıra, etkin teşhise destek olacak taramalar, beden kitle indeksi değerlendirmesi, hep birlikte spor etkinliği gibi farklı türlerde birçok etkinlik yer almaktadır. Trakya Üniversitesi
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan bilim şenliğine 5000 kişinin katılımı öngörülüyor."
Proje, Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü
, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Edirne Belediyesi
ve Yeşilay Cemiyeti
Edirne Şubesi ortaklığında gerçekleşecek.