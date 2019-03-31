Son Dakika Haberleri: Edirne Son

Edirne Son

29 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 356Toplam Seçmen : 118.952Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 40,45Kullanılan Oy : 39.416Geçerli Oy : 38.352Katılım Oranı : % 81,33PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECEP GÜRKAN% 46,7617.935AK PARTİKORAY UYMAZ% 38,8414.896BTPHAMDİ SEDEFÇİ% 7,592.

Edirne Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 356
Toplam Seçmen : 118.952
Açılan Sandık : 144
Açılan Sandık Oranı : % 40,45
Kullanılan Oy : 39.416
Geçerli Oy : 38.352
Katılım Oranı : % 81,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECEP GÜRKAN% 46,7617.935
AK PARTİKORAY UYMAZ% 38,8414.896
BTPHAMDİ SEDEFÇİ% 7,592.909
SAADET PARTİSİMANSUR İRİŞ% 2,911.117
HDPMENDERES EROL% 1,08413
DPSİBEL BARSHAN% 0,95364
BBPARİF KÖROĞLU% 0,74285
DSPHAYRİ İDİN% 0,47181
TKPSİNAN KAHRAMAN% 0,41157
VATAN PARTİSİCENGİZ BALCI% 0,2387
DİĞER% 0,028
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ENEZ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 89,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN GÜNENÇ% 59,181.434
AK PARTİABDULLAH BOSTANCI% 33,43810
İYİ PARTİMUSTAFA SÜNNETÇİ% 6,73163
DİĞER% 0,5413
SAADET PARTİSİYASİN GÜNDÜZ% 0,123
HAVSA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


İPSALA

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 86,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİABDULLAH NACİ ÜNSAL% 47,25825
AK PARTİMEHMET KERMAN% 46,28808
MHPİSMET GÖRGÜLÜ% 3,4961
DİĞER% 2,9251
SAADET PARTİSİTAHSİN YÜZER% 0,061
KEŞAN

Açılan Sandık Oranı : % 62,59
Katılım Oranı : % 83,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENOL YALI% 52,8112.254
AK PARTİMUSTAFA HELVACIOĞLU% 45,9210.656
DİĞER% 0,54125
HDPABDULLAH KAYA% 0,492
SAADET PARTİSİAHMET KÖSELER% 0,2455
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,0512
BTPTALİP BORA% 0,0410
LALAPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL ARSLAN% 42,54211
MHPALİ OSMAN UZMAN% 27,62137
İYİ PARTİBÜLENT ŞAHİNŞAH% 20,77103
DİĞER% 4,6423
SAADET PARTİSİADEM ADALI% 4,4422
MERİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 84,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEROL DÜBEK% 60,09956
AK PARTİNİHAT YÖRÜK% 34,32546
İYİ PARTİGÜVEN ÇAMUR% 3,2752
DİĞER% 2,1434
SAADET PARTİSİEROL PARAZİL% 0,193
SÜLOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


UZUNKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 7,29
Katılım Oranı : % 82,69


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZLEM BECAN% 59,441.001
AK PARTİAZBİYE ATAŞ% 34,2576
MHPŞAHİN ŞENGÜL% 4,6979
SAADET PARTİSİENVER YAZAN% 0,8915
DPMÜNİR AYDIN% 0,539
DİĞER% 0,183
BTPTOLGA GÖLELÇİN% 0,061

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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