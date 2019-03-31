Edirne Son

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29 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 356Toplam Seçmen : 118.952Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 40,45Kullanılan Oy : 39.416Geçerli Oy : 38.352Katılım Oranı : % 81,33PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPRECEP GÜRKAN% 46,7617.935AK PARTİKORAY UYMAZ% 38,8414.896BTPHAMDİ SEDEFÇİ% 7,592.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|356
|Toplam Seçmen
| :
|118.952
|Açılan Sandık
| :
|144
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40,45
|Kullanılan Oy
| :
|39.416
|Geçerli Oy
| :
|38.352
|Katılım Oranı
| :
|% 81,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECEP GÜRKAN
|% 46,76
|17.935
|AK PARTİ
|KORAY UYMAZ
|% 38,84
|14.896
|BTP
|HAMDİ SEDEFÇİ
|% 7,59
|2.909
|SAADET PARTİSİ
|MANSUR İRİŞ
|% 2,91
|1.117
|HDP
|MENDERES EROL
|% 1,08
|413
|DP
|SİBEL BARSHAN
|% 0,95
|364
|BBP
|ARİF KÖROĞLU
|% 0,74
|285
|DSP
|HAYRİ İDİN
|% 0,47
|181
|TKP
|SİNAN KAHRAMAN
|% 0,41
|157
|VATAN PARTİSİ
|CENGİZ BALCI
|% 0,23
|87
|DİĞER
|% 0,02
|8
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ENEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 83,33
|Katılım Oranı
| :
|% 89,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN GÜNENÇ
|% 59,18
|1.434
|AK PARTİ
|ABDULLAH BOSTANCI
|% 33,43
|810
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA SÜNNETÇİ
|% 6,73
|163
|DİĞER
|% 0,54
|13
|SAADET PARTİSİ
|YASİN GÜNDÜZ
|% 0,12
|3
HAVSA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
İPSALA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 86,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH NACİ ÜNSAL
|% 47,25
|825
|AK PARTİ
|MEHMET KERMAN
|% 46,28
|808
|MHP
|İSMET GÖRGÜLÜ
|% 3,49
|61
|DİĞER
|% 2,92
|51
|SAADET PARTİSİ
|TAHSİN YÜZER
|% 0,06
|1
KEŞAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,59
|Katılım Oranı
| :
|% 83,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENOL YALI
|% 52,81
|12.254
|AK PARTİ
|MUSTAFA HELVACIOĞLU
|% 45,92
|10.656
|DİĞER
|% 0,54
|125
|HDP
|ABDULLAH KAYA
|% 0,4
|92
|SAADET PARTİSİ
|AHMET KÖSELER
|% 0,24
|55
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,05
|12
|BTP
|TALİP BORA
|% 0,04
|10
LALAPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL ARSLAN
|% 42,54
|211
|MHP
|ALİ OSMAN UZMAN
|% 27,62
|137
|İYİ PARTİ
|BÜLENT ŞAHİNŞAH
|% 20,77
|103
|DİĞER
|% 4,64
|23
|SAADET PARTİSİ
|ADEM ADALI
|% 4,44
|22
MERİÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 84,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EROL DÜBEK
|% 60,09
|956
|AK PARTİ
|NİHAT YÖRÜK
|% 34,32
|546
|İYİ PARTİ
|GÜVEN ÇAMUR
|% 3,27
|52
|DİĞER
|% 2,14
|34
|SAADET PARTİSİ
|EROL PARAZİL
|% 0,19
|3
SÜLOĞLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
UZUNKÖPRÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 7,29
|Katılım Oranı
| :
|% 82,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZLEM BECAN
|% 59,44
|1.001
|AK PARTİ
|AZBİYE ATAŞ
|% 34,2
|576
|MHP
|ŞAHİN ŞENGÜL
|% 4,69
|79
|SAADET PARTİSİ
|ENVER YAZAN
|% 0,89
|15
|DP
|MÜNİR AYDIN
|% 0,53
|9
|DİĞER
|% 0,18
|3
|BTP
|TOLGA GÖLELÇİN
|% 0,06
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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