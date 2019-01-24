Edirne - Spiralle Açılmak İstenen Çelik Kasadaki Fünyeler Patladı 3 Yaralı

Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı 3 yaralıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılmak istendiği sırada içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi.

Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı 3 yaralı



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılmak istendiği sırada içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, hurdacıda çalışan Ahmet Akan (41), oğlu Muhammed Akan (13) ve Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Keşan'a bağlı Mecidiye köyünde daha önce kapatılan bir kum ocağında içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa, çilingir yardımıyla açılmak üzere Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya teslim edildi. Hurdacıda çalışan Ahmet Akan, uyarıya rağmen yanında oğlu Muhammed Akan ve çalışanı Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ile birlikte spiral makinesiyle çelik kasayı keserek açmak istedi. Bu sırada spiralden çıkan kıvılcımların fünyelerin üzerine sıçraması sonucu hurdacıda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Hasan Mirzae ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu Muhammed Akan ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.



Polis, olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu hurdacıda incelemede bulundu.



Olayın ardından hurda işyeri işletmecisi M.K., çelik kasayı, hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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