Edirne standı EMİTT'te ilgi gördü - Son Dakika
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Edirne standı EMİTT'te ilgi gördü

6 saat önce

Bu yıl 24. kez düzenlenen "Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMİTT) açılan Edirne standı ilgi gördü.

Edirne standı EMİTT'te ilgi gördü, System.String[]

Bu yıl 24. kez düzenlenen "Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMİTT) açılan Edirne standı ilgi gördü.

Edirne Valiliği himayesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi 3'üncü holde yerini alan Edirne tanıtım standında kentin pek çok tarihi, kültürel ve gastronomi değeri tanıtıldı.

Standı ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başcazgırı Şükrü Kayabaş tarafından manilerle karşılandı.

Vali Canalp, sohbet ettiği ziyaretçilere yerel tatlardan ikram etti.

Standın önündeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gösterileri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Edirne Valiliği, Doğu Akdeniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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