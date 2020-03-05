Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı... - Son Dakika

Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı...

6 saat önce

EDİRNE Süleyman Soylu Edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı -tamamı.

Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı..., System.String[]

EDİRNE Süleyman Soylu Edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı -tamamı

Süleyman Soylu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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