Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı... - Son Dakika

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Edirne süleyman soylu edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı...
6 saat önce
EDİRNE Süleyman Soylu Edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı -tamamı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
EDİRNE Süleyman Soylu Edirne'de sınırda göçmen geçişlerine ilişkin helikopterden inceleme yaptı -tamamı
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