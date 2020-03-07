Edirne suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi - Son Dakika
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Edirne suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi

6 saat önce

Suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdiEDİRNE'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen Suriyeli 5 kardeş, geceyi toprağa serilen örtülerin üzerinde, battaniye altında birbirlerine sarılarak, geçirdi.

Suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen Suriyeli 5 kardeş, geceyi toprağa serilen örtülerin üzerinde, battaniye altında birbirlerine sarılarak, geçirdi.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için bekleyen binlerce göçmen, geceleri, kentin belirli noktalarında çadır kurup, ateş yakarak geçiriyor. Yiyecek- içecek ihtiyaçları yardım kuruluşları ile Edirne halkı tarafından karşılanan göçmenler, gün aydınlanmasıyla da Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Suriyeli Mahmud Muhammed de Yunanistan'a gitmek için 5 çocuğu ve eşi ile Edirne'ye geldi. Aile geceyi Edirne Otogar'ında ateş yakarak geçirirken, Muhammed'in 2 eşinden olan çocukları Ahmet, (6) Mahır, (5) Yusuf (4), Yusuf, (3) Mahmut (2) ve 8 aylık Nuray bebek kardeşler, toprağa serili örtüler üzerinde uyumak zorunda kaldı. 5 kardeşin battaniyenin altında, birbirlerine sarılı halde yatmaları ortaya yürekleri titreten görüntüler çıkarırken, baba Mahmut Muhammed(33), Suriye'nin İdlib kentinden Almanya'daki kardeşinin yanına gitmek için Edirne'ye geldiklerini anlattı. Suriyeli baba, "Üç gündür Edirne'deyiz. Amacım ailemle Yunanistan'a geçip oradan Almanya'ya da yaşayan kardeşimin yanına gitmek. Çocuklarımın geleceği için istiyorum. İdlib'de evimiz savaş nedeniyle yıkıldı, orada kimsemiz kalmadı. Yunanistan'ın kapılarını açmasını, bizim geçişlerimize izin vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan yüzlerce göçmenin Edirne Otogarı'ndaki yeşil alanlara kurdukları çadırlarda bekleyişleri devam ediyor.

Edirne suriyeli 5 kardeş geceyi battaniyeye sarılarak geçirdi

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
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