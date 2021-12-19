Edirne Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi - Son Dakika

Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini yapıldı.

Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'ndeki ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı.

Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen metropolitler tarafından yönetilen ayinde, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okunurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, İsa peygamberin doğuşunu kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene ayin yapamadıklarını ifade eden Çıkırık, "Pandemiden sonra ilk kez toplandık. Testlerimizi yaptırdık, elimizden geldiği kadar önlemlerimizi alıyoruz. Bugün çok değerli bir gün oldu, Yunan, Bulgar ve Türkler toplandık. İnşallah her zaman böyle güzel günler yaşarız hep birlikte. Bayramın barış, mutluluk getirmesini dilerim." dedi.