Edirne Tabip Odası Başkanı Altun, toplumsal bağışıklık için aşı tavsiyesinde bulundu - Son Dakika

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu belirterek, toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kurallara aksatılmadan uyulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Altun, Tabipler Lokali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirlerin hafifletişmiş olmasının Kovid-19 salgınının bittiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Altun, herkese aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Toplumsal bağışıklığın sağlanmasında aşıların büyük rol oynadığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu hastalığa karşı tek çözüm aşı olmak. Şu anda var olan aşılar içinde etkinliği yüksek olan aşılar var. Hastalıkla mücadele etme konusunda da bu aşıları olmamız gerekiyor. Pandemi gibi kıtalar arası bir salgında bireyin 'ben aşılanmak istemiyorum' gibi bir şey deme lüksü yoktur. O yüzden herkesin aşı olması ve bir an evvel toplumsal bağışıklığın sağlanacağı yüzde 70 seviyelerine gelmek gereklidir."

Altun, 3. doz aşı sırası gelenlerin bilimsel veriler ışığında aşılarını yaptırması gerektiğini, varyant virüslere karşı önlemlerini alması gerektiğini dile getirdi.

Altun, Edirne'nin aşılamada güzel bir başarı yakaladığını belirterek, "Edirne, Türkiye'nin pek çok ilinden çok iyi. Açıklanan resmi aşı oranlarına göre Edirne birkaç hafta Türkiye birincisi konumundaydı. Şu anda da Türkiye'de en yüksek aşılama oranının bulunduğu yer Edirne." diye konuştu.