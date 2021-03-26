Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı - Son Dakika

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

26.03.2021 19:59
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı, System.String[]

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı Edirne Tabip Odası Başkanı: "Hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz" "Kapanma şart, başka yolu gözükmüyor" Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr.

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Edirne Tabip Odası Başkanı:

"Hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz"

"Kapanma şart, başka yolu gözükmüyor"

EDİRNE - Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, son zamanlarda artış gösteren korona virüs vaka sayıları ile risk haritasındaki korkutan kırmızı tablonun, hızla 3. dalgaya doğru gidildiğinin işareti olduğunu söyledi.

Altun, kapanmanın şart olduğunu vurgulayarak, "Mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor" dedi.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, pandemi süreci ve genel durum hakkında düzenlediği basın toplantısında, "1 Mart 2021 tarihinde başlayan ve normalleşme olarak adlandırılan süreçte, Edirne'de 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında oran 107'den 219'a çıkmış, iki katı artış olmuş. Bakın Türkiye genelinde 71'den 144'e ulaşmış 2 katından fazla. Bu normalleşmenin zamanında ve doğru yapılmadığını gösteriyor bize" dedi.

"Hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz"

Altun, "Olgu sayıları halen artmaya devam ediyor ve hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz geneli açısından da Edirne bölgemiz açısından da. Umarım, en az insanımızın etkileneceği bir şekilde bu süreç yönetilebilir" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakım ve yatak doluluk oranları açısından şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor"

Altun, "Sahadan edindiğimiz bilgilere göre yine hasta sayısı ne yazık ki son 2 haftadır artıyor ve artmaya da devam ediyor. İyi tarafı ilimizdeki hastanelerde bir yoğunluk artışı olmasına rağmen yatak doluluk oranları ve yoğun bakımlar açısından herhangi bir sorun şu anda görünmüyor ama dediğimiz gibi gerekli önlemler alınmazsa 3. dalga kaçınılmaz bir şekilde bizleri bekliyor" dedi.

"İkinci doz aşısını olan bireylerdeki pozitiflik oranlarında artış halen sürüyor"

Altun, "Daha önceden açıklamıştık, tekrar söylüyoruz, ikinci doz aşısını olan bireylerdeki pozitiflik oranlarında artış halen sürüyor. Neyse ki, ciddi hastalık tablosu geçirmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kapanma şart, başka yolu gözükmüyor"

Altun, "En az 14 günlük bir kapanma, mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor. Kapanma şart. Başka yolu gözükmüyor. Bu hızla devam ederse sıkıntı. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15 tane mutant ya da diğer bir ifade ile varyant virüs belirlenmiş durumda. Bunların bazılarının tehlikeliliklerini bilmiyoruz. Kaldı ki, ülkemizde varyant virüs araştırmasına yönelik çabada yok. Bu kadar hızlı bulaşan, vaka sayısının arttığı bir yerde bizim ülkemiz

kaynaklı varyantlarında olabilmesi mümkündür" dedi.

"Zorunlu haller dışında lütfen dışarıya çıkmayınız"

Altun, son olarak ise salgının ciddiyeti açısında halkı tekrar uyararak, "Zorunlu haller dışında lütfen dışarıya çıkmayınız. Sosyal hareketliliğinizi azaltınız, olabildiğince kapalı ortamlardan uzak durunuz. Bireysel korunma önlemlerini hiçbir zaman için gevşetmeyiniz. Bu zorlu süreci halkımızın desteği olmadan aşabilme şansımız yok. O yüzden herkes kurallara riayet etsin" diye konuştu.

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Tabipler Odası, Edirne, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama: Not ediyoruz AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama: Not ediyoruz MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak         
19:18
HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti         
19:07
Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı         
18:24
Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi         
18:03
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 20:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei