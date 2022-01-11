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Edirne tarhanasını Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Edirne tarhanasını Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyorlar

11.01.2022 11:41
Edirne tarhanasını Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyorlar

Edirneli üretici kadınlar, kıvamı, rengi ve kokusuyla rağbet gören Edirne tarhanasını Türkiye'ye tattırmak için gece gündüz çalışıyor.

Edirneli üretici kadınlar, kıvamı, rengi ve kokusuyla rağbet gören Edirne tarhanasını Türkiye'ye tattırmak için gece gündüz çalışıyor.

Kurutulmuş yağlık kırmızı biber ya da domates biberinin ilave edilmesiyle rengini alan Edirne tarhanası, yörede özellikle kış mevsiminde sofralardan eksik olmuyor.

İlçede yöresel yiyecekleri satarak para kazanma fikriyle yola çıkan girişimci 8 kadın, 2019 yılında Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Belediyenin bina tahsis ettiği kadınlar, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in de maddi ve manevi desteğiyle işlerini büyüttü.

Evdeki işlerini tamamladıktan sonra üretim için tesise gelen kadınlar, siparişleri hazırlamak için gece gündüz çalışıyor. Kadınlara aileleri de manevi destek sunuyor.

Başta tarhana olmak üzere erişte, kuskus, yufka ve kahvaltılık ürünler üreten kadınlar, internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor.

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, AA muhabirine, kooperatifin birçok kadına kazanç sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Ürettikleri tüm ürünlerin sevildiğini belirten Tuncer, Edirne tarhanasının adını tüm Türkiye'ye duyurmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'de tarhana deyince 3-5 tane şehrin akla geldiğini belirten Tuncer, "Sadece onlar akla gelmesin Edirne de akla gelsin azmiyle, inancıyla tarhana üzerine çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Tarhanayla ilgili başka projelerimiz de var." dedi.

Tuncer, tarhanayı geniş kesimlere sevdirmek için farklı çeşitlerini hazırladıklarını, yeni ürünlerin de sevildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Ürünlerimiz arasında şu anda bebek tarhanası mevcut ayrıca hayvansal ürünleri tercih etmeyen alıcılarımız için de vegan tarhanamız var. Tarhananın başka çalışma şekillerinin olabileceğini de göstermek adına Trakya Teknopark Cosmos Mutfak Atölyesi'nde tarhanayla ilgili başka yemek çalışmalarımız da olacak. Geçtiğimiz yıl kooperatifimizin ismini tescillettik. Marketlere girebilmek için gerekli olan barkodumuzu aldık. Şu anda marka olma yolundayız. Amacımız daha da büyümek. Türkiye'de tarhana denilince Edirne akla gelsin amacındayız. Kooperatifimizin ürettiği tarhana Türkiye'de bir marka olsun istiyoruz."

Kooperatifin kurucu üyelerinden Emine Öztürk de Edirne tarhanasını tüm Türkiye'ye ve yurtdışına tanıtmaya kararlı olduklarını belirtti.

Tarhanayı bölgede yetişen ürünlerden hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Tarhanayı hazırlarken Trakya'da yetişen biberi kullanıyoruz. Domatesi ve yoğurdu az, biberi ağırlıklı bir tarhanamız var. Hazırlanan tarhananın kurutulduktan sonra rondodan geçiriliyor. Sipariş üzerine paketleyip müşterilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

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Ekrem Canalp, Domates, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne tarhanasını Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyorlar - Son Dakika


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