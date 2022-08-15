Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak

15.08.2022 12:54
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Edirne Sarı Çiçeği Kanola Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 26 Ağustos mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde yürütülecek 'Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi' kapsamında yüzde 75'i bakanlık hibeli yüzde 25'i üretici katkılı olarak hibrit kanola tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 26 Ağustos mesai bitimine kadar il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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