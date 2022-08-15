Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 26 Ağustos mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, "İlimizde yürütülecek 'Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi' kapsamında yüzde 75'i bakanlık hibeli yüzde 25'i üretici katkılı olarak hibrit kanola tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 26 Ağustos mesai bitimine kadar il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtılacak - Son Dakika

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