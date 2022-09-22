"Tritikale Tarımını Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yüzde 75'i Bakanlık hibeli, yüzde 25'i çiftçi katkılı olarak tritikale tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 30 Eylül mesai bitimine kadar il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ön başvurular 2022/5 sayılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi uygulama talimatına göre değerlendirilecektir."

Kaynak: AA

Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak - Son Dakika

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