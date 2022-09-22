Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak

22.09.2022 14:34
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Tritikale Tarımını Yaygınlaştırma Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 30 Eylül mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tritikale Tarımını Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yüzde 75'i Bakanlık hibeli, yüzde 25'i çiftçi katkılı olarak tritikale tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 30 Eylül mesai bitimine kadar il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ön başvurular 2022/5 sayılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi uygulama talimatına göre değerlendirilecektir."

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Kaynak: AA

Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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