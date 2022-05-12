Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği ekili arazilerde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, buğday ekili tarlalara yakın olan bazı ayçiçeği tarlalarında deformasyonlar tespit edildi.

Müdürlük teknik personeliyle tarlaları gezen Bayazıt, yaşanan sorunun buğday tarlalarına atılan yabancı ot ilaçlarından kaynaklı olabileceğini belirtti.

Üreticilere dikkatli olmaları yönünde uyarı da bulunan Bayazıt, "Bu deformasyonlarla karşılaşmamak, ilaçlamalardan maksimum fayda sağlayabilmek için ilaçlamalarımızı rüzgarsız havalarda tekniğine uygun atmaya özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, merkeze bağlı Sarayakpınar köyü üreticileriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.