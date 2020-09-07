Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan ceviz ve badem işleme tesisine ziyaret - Son Dakika

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ceviz ve badem işleme tesisini ziyaret etti.

Bayazıt, Keşan Sert Kabuklular Üreticileri Birliği (KİSKÜB) tarafından hayata geçirilen ceviz ve badem işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Birlik yöneticilerinden tesis hakkında bilgi alan Bayazıt, buradaki çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayazıt, çalışmalardan dolayı birlik yöneticilerini tebrik etti.