Edirne TBMM Başkanı Şentop Gençlerimize, Geleceğimiz Bakımından Güveniyoruz

TBMM Başkanı Şentop Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruzTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruz



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Şentop, Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'de bugün yapacağı açılış ve ziyaretlere İpsala ilçesinden başladı. Ak Parti Edirne Milletvekili Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Ekrem Canalp'ın eşlik ettiği Şentop, İpsala Belediyesi'ni ziyaretinin ardından ilçedeki Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta havanın serin olduğunu ve fazla konuşmayacağını söyleyen Şentop, İpsala'nın standardının en yüksek ve en sevdiği ilçelerden biri olduğunu söyledi. Kendisinin göçmen Tekirdağlı bir ailenin evladı olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin geçmişini ve Türkiye'ye gelip, Tekirdağ'a yerleşmelerini anlattı.



TBMM Başkanı olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdisi ile Trakya ve Rumeli'ne teveccühü olduğunu ifade eden Şentop, zor ve sorumluluğu yüksek bir görev olduğunu vurguladı. Milli eğitimin en önem verdikleri alanlarından biri olduğunu söyleyen Şentop, Daha önce elbette hükümetler, siyasetçiler önem vermişlerdir. Bir kaç hususu paylaşmak istiyorum. 2002'den bu yana okullaşma ve öğretmen sayısı bakımından, öğrenci sayısına baktığımızda yaklaşık 20 milyon civarında ilk ve orta öğretimde öğrencimiz var, 1 milyon öğretmenimiz var. 2002'de Türkiye'de 540 bin civarında öğretmen varken şimdi öğretmen sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır. Derslik ise 343 bin derslik varken 600 bine yaklaşmıştır. Dolayısıyla bütün kalemlerde baktığımızda yüzde 100 artış var,. iki katına çıkan bir artış var. Bütçeyi dikkate aldığımızda da söyleyebiliriz. 2002'de Milli Eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar iken şimdi bütçe 112 milyarın üzerinde. 2018 bütçesi rakamı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla en önem verdiğimiz sağlıkla beraber en önem verdiğimiz alan Milli Eğitim bütçe içerisinde. Bunun dışında sadece fizik anlamında değil nitelik olarak da kalitesi artırılmıştır. 2003 yılından itibaren öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak ilk gün okula geldiklerini önlerine koyuyoruz ders kitaplarını. Bunun ötesine geçildi, akıllı tahtalar, tabletler gibi dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhteviyata da önem verdiklerini ifade ederek, eskiden bilgiye ulaşmanın zor olduğunu anlattı. Şentop, kendi öğrencilik dönemlerinde ansiklopediler bulmaya çalıştıklarını belirterek, Ama şimdi elinizdeki cep telefonlarından istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu bilginin doğrulduğunu, gerçekliğini tespit etme imkanımız biraz sınırlı çünkü her yerden bilgi yağıyor. Bir kelime yazsanız o kelime ilgili birbiri ile çelişen bilgiler var. Eskiden daha çok bilgi elde etme üzerine kurulan çalışmalar bugün biraz daha bilgi elde etme değil ama o bilgiyi değerlendirme, doğrusunu yanlışından ayırt edebilme o bilgiden sonuçlar çıkarmaya yönelik biraz daha analiz sentez yapabilme mahiyeti kazanmaya başladı. ve bu daha da artacak. Bunları doğru test edebilme



doğru kullanabilme yeteneklerini geliştirmek lazım.



Türk öğrencilerin zeki ve başarılı olduğunu söyleyen Şentop, Dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Şüphesiz her millette potansiyeli yüksek öğrenciler var, olamayanlar var. Ama genel olarak baktığomızda bizim milletimizin çocuklarını mukayese ettiğimizde bir çok ülkeden çok potansiyele sahip. Bunu nerede görüyoruz, uluslararası mukayeseler var. Mesele size bir örnek söyleyeyim, Almanya'nın yapmış olduğu ABİTUR sınavında Türkiye'den giren öğrenciler, Alman öğrencilerden daha başarılı. Oransal olarak baktığımızda Almanların yaptığı sınavda Almancayı ana dilleri değil, ikinci dili olarak öğreniyorlar. Ama daha başarılı sonuçlar alabiliyorlar. Yine yurtdışında birçok bilim adamımızın, akademisyenlerimizin çalışmaları var, bunlar görüyoruz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimize yapmış olduğumuz yatırımı doğru bir şekilde kanalize edip yönlendirirsek Türkiye'de çok daha büyük başarılar alacağız. Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz dedi.



TBMM Başkanı Şentop, eğitimin iki yönüne dikkat çekerek, şöyle dedi



Eğitimin iki boyutu var, birisi bilgi ile ilgili, o bilgiyi doğru kullanmayla ilgili. Bu önemli bu anlamda farklı ülkelerde neler öğreniyorsa bizim öğretmemiz lazım. Dünyada en az onlar kadarını bizim öğretmemiz, çocuklarımıza aktarmamız lazım. Bu önemli ama bu yeterli değil. Yakın zamanda 15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bizi şunu gösterdi. Aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde bulunan örgütün mensubu olan kişiler arasında gerçekten iyi yetişmiş bilgi bakımından kişiler de vardır. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı. Dolayısıyla tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan sevgisini onlara aşılamamız lazım. Bu milletin istikbali için millete olan muhabbetten çalışma gayreti içerisinde olmayı onlara aşılamamız lazım. Yani bir taraftan eğitimde bilgi vereceğiz evet iyi yetiştireceğiz, muasır medeniyet sevisinin üzerine çıkacak bilgileri vereceğiz ama bir taraftan da millete, vatana bayrağa bağlılık aşkını da sevdasını da gençlerimizi içine kalbine koyacağız. Bunu koymadığımız takdirde iyi yetişmiş ama bizim olmayan gençler karşımıza çıkacak. Hem bizim olan topraklara bu millete ait insanlar yetiştirmeliyiz. İyi yetişmiş insanlar olması lazım bunların.



CHP'Lİ BAŞKANA TAZİYEDE BULUNDU



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın dün vefat eden annesi Ümmüş Gürkan'ın ilçede toprağa verilmesi üzerine, başsalığında bulundu. Şentop, Ümmüş Gürkan'ın evinin önünde helallik alınmasına katılarak, Recep Gürkan'a başsağlığı dileğinde bulundu.



KEŞAN DEVLET HASTANESİ'Nİ AÇTI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çok değerli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirten Şentop, Gerçi bu sadece resmi açılış, daha önce bu derece önemli bir tesisin resmi açılışını beklemeden hizmete sunulması, vatandaşlarımızın istifadesine sunulması bekleniyordu. Hazırlanır hazırlanmaz resmi açılış yapılması lazım, kayıtlara geçilmesi bakımından önemli. Bu tesis 195 yataklı, sadece Keşan'a değil, Keşan bir kavşak noktasında bölgeye, Trakya'nın doğusuna hizmet edecek. Bununla da yetinmiyoruz, sınırlarımızın ötesine de hizmet eden büyüklükte bir tesis dedi.



'SAĞLIKTA HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ NOKTADAYIZ'



Türkiye'de sağlık alanında çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Şentop, 17-18 yıldır Türkiye'de özellikle sağlıkta Türkiye'nin çehresinin değiştiğini söyledi. Şentop, şöyle dedi



Türkiye'de bir anlayış, zihniyet değişikliği gerçekleşti. Hatırlayanlarınız vardır, bundan 20 sene öncesine kadar sağlık hizmeti en sıkıntılı hizmetlerden birisiydi. İnsanlarımız hastalanmamak için her zaman dua ederler ama bir korku, kabus halindeydi hastalanmak. Bir kere hastanelerdeki fiziki imkanlar çok yetersizdi. Mekanların temizliğinden, hijyenik olmamasından çok insan şikayetçiydi. Ekipman, alet edevat bakımından çok eksikleri vardı hastanelerimizin. Doktora ulaşmak çok ciddi problemdi. Doktora ulaştıktan sonra muayene olabilmek mümkün değildi Çünkü doktorların baktığı hasta sayısı muazzam bir sayıda olmaktaydı. Bir reçete aldığınızda da ilaçlarınızı temin etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ayrıca sağlık bakımından sosyal güvenlikle ilgili önemli problemler vardı. Farklı SGK kurumları vardı. Emekli Sandığı'na tabi bazı vatandaşlarımız, bazı vatandaşlarımız SSK'ya, bazı vatandaşlarımız Bağ-Kur'lu. Dolayısıyla her birinin sağlık hizmetinde sıkıntılar vardı. Hastaneleri farklıydı vs. Bazen vatandaşlarımız önemli rahatsızlıkları için yurtdışına gitmek için imkanlar ararlardı. Bugün hamdolsun çok büyük hayal edilemeyecek bir noktadayız sağlıkla ilgili. Burada gördüğünüz gibi çok modern çok ciddi bir tesis, dün de Şarköy'de 50 yataklı bir hastane açtık. Üniversite hastanelerimiz var. Hem Trakya hem de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin hastaneleri var. Tekirdağ'da çok büyük bir şehir hastanesi yapılıyor. İnşallah 1 sene sonra o da kullanıma açılacak. Böylece sağlıkla ilgili fiziki mekanlarda çok büyük bir iyileşme var. Öbür taraftan yatak sayımız çok arttı. Türkiye genelinde yaklaşık 240 bin civarında yatak sayısına sahibiz hastanelerimizde. Öbür taraftan dünyanın en modern cihazları hastanelerimizde kullanılıyor hem de her hastanemizde bunlar mevcut. Daha önce tahlilleri yaptırabilmek bile sıkıntıydı. En büyük hastanelerde dahi bazı tahliller yapılamıyor, bazı hastanelere gönderilme mecburiyetiyle karşı karşıya kalınıyordu. Doktor ve sağlık çalışanı sayımızda çok büyük bir artış var. Toplam sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 20 binin üzerine ulaştı.



Türkiye'nin çok büyüdüğünü, önümüzdeki günlerde sağlık turizmi bakımından çok öne çıkacağı bir alan olacağını söyleyen Şentop,



Türkiye büyüdükçe, imkanları arttıkça bu imkanları vatandaşın hizmetine sunma bakımından da elimiz daha fazla güçleniyor, daha kaliteli hizmet sunma imkanımız oluyor dedi. Türkiye'nin sadece İslam ülkeleri nezdinde değil, dünyadaki bütün mazlum ülkeler nezdinde itibarı olduğunu söyleyen Şentop, Herkesin Cumhurbaşkanı'mıza gözbebeği gibi baktığını, ondan bahsettiğimizde gözlerinin ışıl ışıl parladığını görüyoruz. Bu bir kere öncelikle Türkiye'nin gücüyle ilgili. Çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye başta ekonomi olmak üzere bir çok alanda önemli mesafeler kat etti. Sağlıkla ilgili hususlardan bahsettim. Bununla ilgili zikretmeyi unuttuğum bir husus da ilaçla ilgili, tıbbi cihazla ilgili husus. Bu konuyu da savunma sanayi gibi stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin yerli ve milli üretim konusunda çok hassasiyetleri oldu, çok büyük gayretleri oldu ve çok büyük mesafeler katettik dedi.



'DÜNYADA TERÖRİSTİN ZİHNİYETİNE ZEMİN HAZIRLAYAN BİR KÜLTÜREL İKLİM VAR'



TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin büyümesinin gelişmesinin herkesi memnun etmediğini vurgulayarak,Tabi bu itibar herkesi memnun etmiyor, Türkiye'nin dostlarını, vatandaşları memnun ediyor ama bundan rahatsız olanlar da var. Yeni Zelanda'da biliyorsunuz Cuma günü yaşanan hadise bir katliam hadisesi. Cuma namazı için camide bulunan kardeşlerimizin üzerine bir gözü dönmüş, cani, bir katil, ırkçı, radikal Hıristiyan bir katil saldırdı ve 50 Müslüman kardeşimizi katletti. Bir o kadarı da yaralandı. Şahsen onların hiçbirisini tanıdığını zannetmiyorum. Özel bir intikam, şahsi bir mesele yok. Nedir mesele Orada çok farklı medeniyetten insan var, bunların hepsini makineli bir tüfekle tarıyor. Onları bir araya getiren, bu katliama maruz kalmaları konusunda ortak özellik nedir Sadece Müslüman olmaları bu insanların. Fakat burada bu bir münferit hadise, bir gözü dönmüş manyak bir teröristin gerçekleştirdiği bir eylem değil. Dünya'da bu teröristin zihniyetine zemin hazırlayan bir kültürel iklim var. Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, köşe yazarı, yazar-çizer takımı o anlamda bir İslam düşmanlığının, Müslüman düşmanlığını körüklüyor. Bu tür canilerin, katillerin yetişmesine uygun bir zehirli iklimi oluşturuyorlar dedi.



'TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BARINDIRIYOR'



Şentop, şüphesiz herkesin böyle olmadığını belirterek, Onun gibi olan Avustralyalı bir senatör benzer şekilde bir açıklama yaptı. Ama tepki gösteren Avustralyalı bir genç o senatöre yumurta atarak bir protesto gösterisinde bulundu. Şüphesiz bu bakımdan dünya barışını hedefleyen insan olması hasebiyle tüm insanlara saygı duyan daha geniş bir kitle de var. Ama öne çıkan politikada bu tür düşmanlıkları İslam düşmanlığını körükleyen, ırkçılığı körükleyen, göçmen düşmanlığını körükleyen insanlar. Bunların dünya barışı için bir tehdit olduğunu görüyoruz. Aslında bu esas olarak bir İslam düşmanlığının ötesine de taşıyor. Bir Türkiye düşmanlığı barındırıyor, bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına da dönüşüyor. O manyak katil teröristin katliamcının silahında yazan isimlere, kelimelere dikkat edersek bir tanesi Oburiç. Oburiç Kosova Savaşı'nda Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katil. Üzerinden 600 sene geçmiş bir hadise. Yine Osmanlı-Türk düşmanı birçok ismi o silahın o silahın üzerine derc etmiş. Elinden çıkan notlara bakıldığında, o notlarda Türkiye'ye özel bir bölüm ayırıyor, Türkiye'ye tehditler, Cumhurbaşkanımıza tehditler savuruyor. Bir yerde de diyor ki; Türkler boğazların Doğusu'na gitsin, Batısı'nda yaşamasın' diyor. Şu anda bulunduğumuz topraklardan bizim gitmemizi istiyor. Tabi bu bir manyaktır, lafına bakılmaz diyebiliriz ama bu düşünceyi etrafına yaymaya çalışan, zihninde bu fikirleri dolaştıran politikacılar var Batı'da dedi.



'DAHA FAZLA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'



Dünyada barış istediklerini söyleyen Şentop, Biz istiyoruz ki dünyada bir barış olsun. İnsanlar birbirlerine hunharca saldırarak değil, fikirleriyle, görüşleriyle, birbirleriyle tartışarak anlaşmaya çalışsınlar, buna gayret göstersinler. Ama bunu sağlamanın yolu Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Hamdolsun güçlüyüz ama daha fazla güçlü olmak zorundayız. Ama milletimizin bu anlamda bu gücü geliştirmek için de bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmuşsak, ne zaman milli meselelerde ittifak etmişsek karşımızda hiçbir gücün duramayacağını tarihte görmüşüz, bugünlerde de bunu görüyoruz dedi,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım