Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden haziranda 276,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden haziran ayında toplam 276,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, dış ticaret istatistikleri verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 46,9, ithalat yüzde 38,7 arttı.

Edirne'de ihracat 2021 yılı haziran ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 6,5 milyon dolar, ithalat yüzde 37,8 artarak 15,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ise ihracat haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,4 artarak 245,5 milyon dolar, ithalat yüzde 77,3 artarak 210,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde de ihracat haziran ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 44,5 artarak 24,1 milyon dolar, ithalat yüzde 71,0 artarak 16,6 milyon dolar oldu.