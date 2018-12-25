Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

10 dakika önce

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde, buğdayın kilogramı 1,260 liradan alıcı buldu.


Borsada "Dropia" çeşidi 12 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:58 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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