Edirne Ticaret Borsası
10 dakika önce
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde, buğdayın kilogramı 1,260 liradan alıcı buldu.
Borsada "Dropia" çeşidi 12 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:58 Kaynak: AA
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