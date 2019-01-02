Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

35 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,307 liradan, ayçiçeğinin kilogramı ise en yüksek 2, 094 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,307 liradan, ayçiçeğinin kilogramı ise en yüksek 2, 094 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 22 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,212, en yüksek 1,307 liradan alıcı buldu.


Borsada 10 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise kilogramı en düşük 2,024, en yüksek 2,094 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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