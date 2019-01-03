Son Dakika Haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

15 dakika önce

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,350 liradan satıldı.

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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,350 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 28,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,180, en yüksek 1,350 liradan alıcı buldu.

Borsada 6 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise tek işlemde kilogramı 2,310 liradan el değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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