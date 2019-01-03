Edirne Ticaret Borsası
15 dakika önce
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,350 liradan satıldı.
Edirne
Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,350 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 28,5 ton buğday işlem gördü. Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,180, en yüksek 1,350 liradan alıcı buldu.
Borsada 6 ton da ayçiçeği satıldı. Ayçiçeği ise tek işlemde kilogramı 2,310 liradan el değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:49 Kaynak: AA
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